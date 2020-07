"Im Soll" - die Euroboden-Gruppe hat sich im Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020 nach eigenen Angaben planmäßig entwickelt. Demnach hat der Konzern im ersten Halbjahr 2019/20 einen Jahresüberschuss von 1,87 Mio. Euro erwirtschaftet. Die beiden gegenwärtig laufenden und ausplatzierten Unternehmensanleihen der Euroboden GmbH notieren nach einer kurzen "Corona-Delle" wieder pari bei Kursen zu bzw. leicht über 100%.

Nach einem überragenden Vorjahr 2018/19, welches vor allem durch den Verkauf eines Grundstücks in München nach Baurechtschaffung sowie Wohnungsverkäufen in Berlin geprägt war, präsentiert sich die Euroboden GmbH auch in Corona-Zeiten mehr als solide. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei 5,705 Mio. Euro (Vorjahr: 31,77 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) bei 2,57 Mio Euro (Vorjahr: 30,02 Mio. Euro).

Gesamtleistung und Eigenkapital

Die Gesamtleistung des Konzerns, die neben den Umsatzerlösen die Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen ...

