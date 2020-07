Wie geht es jetzt weiter mit der Aktie von Nel ASA? Das Papier des norwegischen Wasserstoff-Produzenten hat am 09. Juli 2020 ein neues Allzeithoch markiert und ist in der 1-Monats-Betrachtung um rund 20% gestiegen. Auf 6-Monats-Sicht steht sogar ein Kursgewinn in Höhe von 127% auf der Anzeigetafel von Nel ASA, während sich Nel-Aktionäre seit Jahresstart 2020 über ein Plus von...

Den vollständigen Artikel lesen ...