Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Swatch und die Aufnahme unserer Neuempfehlung Tele Columbus in den SDAX.

Märkte & Impulse

> USA | Wall Street: Wollte man ein Drehbuch schreiben, das den Gemütszustand der Anleger abbildet, wäre der gestrige Handelstag an der Wall Street die perfekte Vorlage. Zunächst war gebremster Optimismus die dominierende Triebfeder. Die Indizes lagen moderat im Plus. Nachdem sich die europäischen Börsen in den Feierabend verabschiedet hatten, zogen die Bullen das Tempo an und hievten den Nasdaq100 zeitweise auf ein neues Hoch. Gegen Ende des Tages kamen dann Zweifel und es setzten Gewinnmitnahmen ein. Bevorzugt wurde bei den zuletzt stark gelaufenen Technologie-Titeln wie Apple, Tesla oder wie von uns erwartet und jüngst angekündigt auch bei Amazon Kasse gemacht.

Unter dem Strich sieht das Ganze in Zahlen wie folgt aus: Der Dow Jones rettete ein Plus von 0,04 Prozent über die Zeit. Der S&P 500 gab 0,9 Prozent auf 3.155 Punkte ab und für den Nasdaq100 blieb ein Minus von 2,13 Prozent stehen.

Unternehmen & Nachrichten

ISIN: CH0009980894, EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, HK0000004322, CH0210483332, DE0007472060, DE000TCAG172, CH0012255151

