In einem angenehmen Arbeitsumfeld arbeiten Mitarbeiter zufriedener und produktiver. Dies gilt nicht nur für Bürogebäude, die komplette Infrastruktur muss diesem Anspruch gerecht werden. Daher hat sich ABB am Standort Hanau für ein Pförtnergebäude von Heinkel Modulbau entschieden. Schon die Gebäudehülle zeigt, was in der Pforte steckt. Die Fassade ist mit HPL-Colorplatten verkleidet. Die Kompaktplatten sind äußerst widerstandsfähig und witterungsbeständig und damit ideal für die hochfrequentierte Stelle des Betriebsgeländes. In dem 8,5 x 7 m großen Gebäude befinden sich neben einem Empfang mit Warteecke auch ein Aufenthaltsraum, zwei Technikräume und Sanitäranlagen für Damen und Herren. Um für die ABB Mitarbeiter auf kleinstem Raum eine perfekte Arbeitsumgebung zu schaffen, ist das Pförtnergebäude klimatisiert. Eine abgehängte Akustikdecke sorgt für angenehme Kommunikation im Raum. Projektdaten Pforte ABB Hanau - 2 Module - Nutzfläche von ca. 44,60 m2 - Raumhöhe 3,05 m, abgehängt mit Akustikdecke auf 2,75 m - Brandschutz F30, in den Technikräumen F90 - Ausführung nach aktueller EnEV Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Jochen Daur Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-13 E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

