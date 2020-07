14.7.: Nadine Brandl läutet die Opening Bell für Dienstag, Long Distance Style (vorher/nachher unter https://photaq.com//page/index/3781 ). Die OIympia-Synchronschwimmerin (2x) ist Performer, Choreographer, Underwater-Model, Athlete und Coach in einer Person https://www.nadinebrandl.com http://www.sportgeschichte.at mehr Infos unter http://www.openingbell.eu mehr Choose Optimism: https://boerse-social.com/category/choose_optimism https://www.facebook.com/chooseoptimism/ 13.7.: Simona Zary läutet die Opening Bell für Montag, Long Distance Style (vorher/nachher unter https://photaq.com//page/index/3781 ). Die Börsedaten-Expertin ist seit Ende 2019 Vice President Data and Analytics Sales bei der Deutsche Börse AG in Frankfurt, Schaffensbereich siehe ...

