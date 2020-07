Auch wenn ein Großteil des Landes während der COVID-19-Pandemie zum Stillstand kam, unterstützte Ergomotion seine Partner weiter und stockte die Bestände für die Wiedereröffnung auf

Ergomotion, der weltweit größte Hersteller von verstellbaren Betten, ist bereit für das rasche Wachstum in der Möbel- und Matratzenbranche. Als der Rest der Welt sich mit der um sich greifenden Pandemie auseinandersetzte, lernte Ergomotion von dem Mutterkonzern des Unternehmens, Keeson Technology in China. Keeson befindet sich im ersten Land, das mit COVID-19 zu kämpfen hatte, und ist daher in der einzigartigen Lage, wertvolle Erkenntnisse darüber zu verbreiten, wie Partner und Verbraucher in anderen Gegenden der Welt auf diese unvorhergesehene Krise reagieren dürften. Außerdem konnte die Muttergesellschaft nach dem verlängerten chinesischen Neujahrsfest, durch das sich die Versorgungsengpässe im Rahmen hielten, das Geschäft rasch wieder aufnehmen.

"Wir behandeln unsere Kunden wie Partner und betrachten unser gemeinsames Geschäft aus ihrer Perspektive darauf konzentrieren wir uns bei Ergomotion in diesen von Unsicherheit geprägten Zeiten", so Johnny Griggs, Chief Operating Officer bei Ergomotion.

Das Team von Ergomotion ist bereit fürdie Weiterführung bestehender Beziehungen innerhalb der Branche und für Unterstützungsleistungen während der Pandemie, da es ein besseres Verständnis für die Handhabung von Beständen im Bereich verstellbarer Betten erlangt hat und für sämtliche geschäftlichen Anfragen zur Verfügung steht.Griggs ist stolz auf sein engagiertes Team und dessen unermüdliche Einsatzbereitschaft. Gemeinsam wurden neue Möglichkeiten ins Auge gefasst, durch die Ergomotion bei Innovationen führend werden und zukünftige Bemühungen straffen kann.

Die COVID-19-Krise hat es Ergomotion ermöglicht, einen Schritt zurückzutreten und sich auf die geschäftlichen Zielsetzungen aller beteiligten Partner zu konzentrieren. Dazu gehören Möglichkeiten zur Umsetzung virtueller Schulungen und der Aufbau eines belastbaren Kundendienstteams für die zahlreichen Herausforderungen in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Mit einem einsatzbereiten Team und den bereitgestellten Mitteln belebt Ergomotion den Einzelhandel neu, indem global virtuelle Schulungsstrategien erstellt worden sind, die Produktkenntnisse und Umsätze verbessern werden.

"Ich führe mit Optimismus, aber auch mit realistischen Plänen für die Zukunft von Ergomotion", so Griggs. "Wir werden auch weiterhin tun, was wir bereits vor der Pandemie getan haben, indem wir uns in das Wachstum unserer Partner einbeziehen und deren Wachstumschancen steigern."

Mehr über Ergomotion erfahren Sie unter www.ergomotion.com, und für vertriebsbezogene Fragen wenden Sie sich bitte an sales@ergomotion.com.

ÜBER ERGOMOTION

Ergomotion mit Hauptsitz in Santa Barbara in Kalifornien ist der weltweit größte Hersteller von verstellbaren Betten. Die Produkte der Firma werden als ganzheitliche Wellnesslösung mit integrierter Smart-Technologie kreiert, um Schlaf, Gesundheit und Lebensqualität insgesamt zu verbessern. Die verstellbaren Betten von Ergomotion sind so gestaltet, dass sie zu den branchenführenden Matratzengrößen passen und sich nahtlos in bestehende Bettgestelle integrieren lassen. Die Produkte werden in mehr als 30 Ländern an über 170 große Marken verkauft. Ergomotion gehört zur Keeson Technology Corp., einem Konzern aus der chinesischen Stadt Jiaxing. Mehr über Ergomotion erfahren Sie unter www.ergomotion.com.

