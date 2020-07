Gerresheimer: Starkes Quartalsergebnis und positive Prognose

Gerresheimer (WKN: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6) verzeichnete an der Börse in den vergangenen Monaten einen steilen Höhenflug. Nachdem die MDAX-Aktie im März in der Spitze bis auf 50,65 Euro einbrach, kletterten die Notierungen bis Anfang Juli auf zeitweise 94,95 Euro nach oben, was wieder einmal ein neues Allzeithoch und damit ein starkes Kaufsignal bedeutete.

Deutlicher Umsatzanstieg

Weitere Rekordstände dürften in Kürze folgen, denn die Geschäfte des in Düsseldorf ansässigen Verpackungsherstellers laufen weiterhin rund, wie die Zahlen zum abgeschlossenen zweiten Quartal (per Ende Mai) belegen. So konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Kerngeschäft um rund fünf Prozent auf 363 Mio. Euro gesteigert werden.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal organisch um sieben Prozent auf 84 Mio. Euro. Unter dem Strich wurde ein Nettogewinn von rund 30 Mio. Euro verbucht (Q2 2019: +47 Mio. Euro). Das Ergebnis wurde dadurch belastet, dass die Nettofinanzschulden gegenüber dem ersten Quartal abgebaut worden sind.

