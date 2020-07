Am kommenden Donnerstag (16.7.) trifft sich der EZB-Rat zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Nach den Krisensitzungen seit Ausbruch der Corona-Pandemie, die zuletzt nur virtuell stattfanden, dürfte diesmal die Stimmung deutlich entspannter sein.Die Lockdowns in den Euro-Staaten wurden mittlerweile deutlich gelockert. Die Konjunktur-Indikatoren deuten nach den dramatischen Einbrüchen im März und April seit Mai wieder auf eine leichte Erholung hin, wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Auch die Kapitalmärkte zeigen sich trotz rasant steigender Neuinfektionszahlen in den USA bislang erstaunlich gelassen. Es wird denn auch erwartet, dass es der EZB-Rat am Donnerstag dabei belässt, seinen aktuellen geldpolitischen Kurs zu bestätigen. Um möglichen Erwartungsdruck im Vorfeld der Zinssitzung gar ...

