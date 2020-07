Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt ist es am Anfang der Woche zu Kursverlusten gekommen, so die Analysten der Helaba.Belastet hätten die erhöhte Risikobereitschaft und Sorgen, die EZB könne im Rahmen ihrer Assetkäufe einen Gang zurückschalten. In der Vorwoche habe sich das Kaufvolumen reduziert. Die heute anstehende ZEW-Umfrage müsste schon deutlich enttäuschen, um für Unterstützung zu sorgen. ...

