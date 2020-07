Rutsch - Gewinnmitnahmen an der Nasdaq, Spannungen USA-China, Berichtssaison - DAX geht in die Knie. Die härteste Berichtssaison seit vermutlich 2008 steht an: 44 Prozent Gewinneinbruch im Schnitt bei Unternehmen des S&P 500 erwartet. Banken legen vor. Gewinnmitnahmen setzen an der Nasdaq ein. Deutsche Aktien tief im Minus. Zuviel Unwägbarkeiten Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/