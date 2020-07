Die Erz- und Stahlpreise bewegen sich in Richtung Norden. Darin liegt stets (seit 200 Jahren) der wichtigste Indikator für jede Konjunktur. Egal wo und wie. Klassische Old Economy, aber dafür integrativ. Alle Stahlaktien stehen in der gleichen Position. 50 % Potenzial sind das Minimum, aber für etwas längere Zeit, wenigstens 15 bis 18 Monate.



