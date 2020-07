Wirecard stellt einen bedauerlichen Fall in der deutschen Börsengeschichte dar. Fälle wie dieser sollten niemals passieren. Für viele Anleger stellt sich dieser Tage vielleicht die Frage, ob man eine Klage anstrengen sollte, um zumindest einen Teil der Verluste wieder hereinzuholen. Aber ist das wirklich so einfach? Macht das Sinn? Mit welchen Kosten sollte man vorsorglich rechnen? Bernecker-Redakteur Volker Schulz aus dem Expertenkreis von "Der Aktionärsbrief" leuchtete den Themenkreis im jüngsten Schnelltest im Rahmen von BerneckerTV (Sendung vom 09.07.2020) an. Welche Aktien waren sonst noch im Sortiment?





++ Klöckner & Co. - Sind die Tage der Eigenständigkeit gezählt?

++ Dt. Familienversicherung - Lemonade-IPO befeuert den Kurs

++ Siemens Gamesa - Charttechnisches Go-Signal?

++ Kingsoft Cloud - warum man diese Aktie kennen sollte

++ Walgreens - Aktie kommt nicht aus dem Quark

++ Veeva - hoher "Rule of 40" - Score

++ Tesla - ist das überhaupt noch eine Auto-Aktie?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video.







oder über Copy/Paste:

https://youtu.be/5W4kyhnTdvk

