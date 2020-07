DIC Asset hat zwei Mietverträge in Objekten des Eigenbestands über insgesamt rund 25.900 qm erneuert. Zudem sei gegenwärtig und vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ein Trend zu Mietverlängerungen erkennbar. Heute außerdem in den News: Nordex realisiert neuen Auftrag in Finnland und Euroboden veröffentlicht IFRS Konzernhalbjahresbericht. DIC Asset AG schließt Mietverträge für 25.900 qm ab: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...