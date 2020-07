Die GK Software SE habe sich nach Darstellung von SMC-Research in den letzten Jahren von einem nationalen Anbieter zu einem der weltweit führenden Player im Markt für Einzelhandelssoftware entwickelt, dies aber mit deutlichen Profitabilitätseinbußen bezahlt. Nun sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski aber deutliche Signale, dass die Ergebnistrendwende geschafft ist und erwartet auf dieser Basis für die Zukunft deutlich überproportionales Gewinnwachstum.

Nachdem die letzten Jahre zwar von hohem Umsatzwachstum, aber auch von einer in Summe enttäuschenden Ergebnisentwicklung geprägt gewesen seien, scheine ergebnisseitig im zweiten Halbjahr 2019 tatsächlich die Wende gelungen zu sein. Besonders deutlich sei dies laut SMC-Research im ersten Quartal geworden, in dem es GK Software gelungen sei, trotz niedrigerer Produktlizenzverkäufe und der aufziehenden Corona-Krise sehr deutliche Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Auch für das Gesamtjahr strebe das Management ungeachtet der COVID-19-Pandemie eine deutliche EBIT-Steigerung an.

Mit diesen Fortschritten sehen die Analysten GK Software auf dem besten Weg, den einzigen Makel der beeindruckenden Entwicklung der letzten Jahre, eben die schwächelnde Profitabilität, zu beseitigen und endlich die Ertragspotenziale der exzellenten Marktposition zu realisieren. Dem Unternehmen sei es gelungen, im Windschatten des Partners SAP innerhalb weniger Jahre von einem Softwareanbieter für den deutschen Einzelhandel zu einem der führenden Globalplayer aufzusteigen, der gemessen an der Zahl der Neuinstallationen sogar den weltweiten Markt anführe.

Auch die weiteren Perspektiven bezeichnen die Analysten als vielversprechend. Dank des in den letzten zwei Jahren erreichten Durchbruchs in den USA könne die Expansion auch in dem mit Abstand größten Einzelhandelsmarkt der Welt weiter an Schwung gewinnen, darüber hinaus werde das adressierbare Marktpotenzial durch die zahlreichen Innovationen und Erweiterungen des Produktspektrums laufend vergrößert.

Falls GK Software die positive Profitabilitätsentwicklung der letzten Quartale bestätigen und fort-setzen könne, sehen die Analysten auch für die Aktie noch ein hohes Aufwärtspotenzial. Auf der Grundlage des Schätzszenarios, das von einer Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums und einer schrittweisen Margenverbesserung ausgehe, traut SMC-Research der Aktie ein Aufwärtspotenzial bis 91,00 Euro zu und bestätigt das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.07.20, 10:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 14.07.2020 um 9:35 Uhr fertiggestellt und am 14.07.2020 um 9:50 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-14-SMC-Studie-GK-Software_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.