Traditionell veröffentlichen die US-Großbanken ihre Zahlen zu Beginn der Quartalssaison. Heute am frühen Nachmittag machen JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup den Anfang. Dabei dürften die Gewinne im Schnitt um mindestens die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen sein. DER AKTIONÄR wird berichten. Für die Deutsche-Bank-Aktie lassen sich daraus auch Schlüsse ziehen.Die Deutsche Bank gewährt am 29. Juli Einblick in ihre Bücher. Doch mehrere Trends dürften sich bereits diese Woche ...

