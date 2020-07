Stockholm (www.anleihencheck.de) - Witold Bahrke, Senior-Makrostratege im Emerging Market Debt-Team von Nordea Asset Management, kommentiert das aktuelle Marktumfeld und wie sich dieses auf Schwellenländeranleihen auswirkt.Die Weltwirtschaft habe einen historischen Schock erlebt. Viele Marktteilnehmer seien von einer V-förmigen Erholung der Wirtschaft ausgegangen, mit einer steilen Aufwärtsbewegung. Die Experten von Nordea Asset Management würden jedoch im weiteren Jahresverlauf eher eine flaue, wenn nicht sogar glanzlose Erholung erwarten. Die Gründe dafür seien vielfältig. Zum einen sei das Virus noch nicht gestoppt worden, die Infektionsraten würden weiter erwarten, sowohl in den Schwellenländern als auch in den entwickelten Ländern. Dadurch werde das Konsumverhalten gedämpft und auch Unternehmen würden sich weniger investitionsfreudig zeigen. Zum anderen würden befristete Unterstützungsmaßnahmen vonseiten der Politik im dritten Quartal auslaufen und dürften nur in begrenztem Umfang verlängert werden. Das sorge für eine weitere Unsicherheit in den Märkten. Und schließlich dürfte die Zahl der Insolvenzanträge vor allem in den USA steigen. Die Experten von Nordea Asset Management würden also erwarten, dass das dritte Quartal holprig verlaufen werde. ...

