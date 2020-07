IPO in einem fallenden Gesamtmarkt und in der Corona-Krise: Für 32 Euro ausgegeben zog die Aktie von Brockhaus Capital Management bei ihrer Erstnotiz in Frankfurt deutlich an: 36,55 Euro der Ausgabepreis. Wofür eine Bewertung von über 300 Millionen Euro, CEO Marco Brockhaus? Ein Börsengang in der Krise. Geglückt. Die Aktie 14 Prozent über Ausgabe zum Start. Was rechtfertigt die Bewertung, was macht das Unternehmen mit so viel Kapital? Fragen von Antje Erhard an CEO Marco Brockhaus von Brockhaus Capital Management. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/