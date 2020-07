Die 125-jährige Geschichte der Vaudoise Versicherungen geht online

Lausanne, 14.07.2020 - Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens lanciert die Vaudoise eine Website über die ereignisreiche Unternehmensgeschichte. Verantwortlich für die Seitewww.vaudoise125.ch, die einen Blick zurückwirft auf die Meilensteine der Geschichte der Vaudoise, zeichnet die Lausanner Agentur Essencedesign. Auf der reich bebilderten Seite findet sich auch ein Film, der die Entstehung des aktuellen Geschäftssitzes zeigt.

Um einer breiten Öffentlichkeit einen Einblick in das historische Erbe der Vaudoise zu geben, bietet die Website www.vaudoise125.ch Interessierten die Unternehmensgeschichte der Vaudoise zum Nachlesen. Auf der Website finden sich in komprimierter Form Auszüge aus dem im Mai erschienenen Werk «125 Jahre Geschichte - Vaudoise Versicherungen», zusammengetragen und verfasst von dem Historiker und Journalisten Yves Genier.

Die von der Lausanner Agentur Essencedesign konzipierte Website www.vaudoise125.ch greift die Bildsprache des historischen Buchs auf. Besucher der Website können die ereignisreiche Geschichte der Vaudoise nachlesen und Bilder und Werbeanzeigen aus unterschiedlichen Epochen entdecken. Ergänzt wird die Reise in die Vergangenheit mit einem Film über den Bau des Geschäftssitzes Cèdres durch den Architekten Jean Tschumi. Für den Film wurden 16-mm-Spulen mit Material aus den Jahren 1953 und 1956 verwendet. Zu sehen sind u. a. wie die Direktion zusammen mit dem Architekten die Baustelle besichtigt, Handwerker und Künstler bei der Arbeit, Mitarbeitende, die ihre neue Arbeitsstätte in Augenschein nehmen ... So viele Bilder, die sonst nicht zugänglich sind und uns in das Lausanne von vor 70 Jahren entführen.

Lernen Sie die bewegte Geschichte der Vaudoise online kennen auf:www.vaudoise125.ch.

Gemeinsam glücklich. Seit 125 Jahren.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Weitere Auskünfte:

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch

Nathalie Bender, Kommunikationsbeauftragte 021 618 83 61, nbender@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt rund 1'650 Mitarbeitende, darunter etwa 100 Lernende.