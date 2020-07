Unterföhring (ots) - Die deutsche Durchschnittsfrau wiegt 70,7 Kilogramm, ist 1,65 Meter groß, hat 1,3 Kinder und kramt innerhalb ihres Lebens im Schnitt 67 Tage in ihrer Handtasche! Außerdem sind laut aktueller Studien 54 Prozent der Frauen in Deutschland mit ihrem Liebesleben wirklich zufrieden, jede fünfte Frau denkt mindestens einmal am Tag an Sex. "So liebt Deutschland - alles über unsere Frauen" zeigt am Mittwoch, 15. Juli 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 erstaunliche Statistiken, hartnäckige Mythen und kuriose Geschichten rund um den weiblichen Körper, die eben nicht durchschnittlich sind.Wie die der ehemaligen "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Ginger Wollersheim: Sie räkelt sich in der Corona-Krise wieder vor der Web-Cam, um die Haushaltskasse aufzufüllen: "Ich bin froh, dass ich das machen kann in der Corona-Zeit, weil mir echt sonst die Decke auf den Kopf fällt. Ich muss immer etwas machen, dann setze ich mich lieber vor den Rechner und amüsiere und bespaße die Leute." Ihr Mann, Rotlichtlegende Bert Wollersheim, unterstützt sie dabei, so lange es nicht zu freizügig wird: "Ginger darf sich schon sehr sexy zeigen. Ich bin ja stolz, dass sie so ein scharfes Gerät ist. (...) Die Grenze ist, wenn es zu nackt wird."Außerdem: das Ranking aus der exklusiven forsa.-Umfrage*. 1.006 Männer zwischen 18 und 60 Jahren wurden gefragt: Mit welcher Promi-Frau hätten Sie gern mal Sex? Zur Wahl standen 15 bekannte Frauen von Helene Fischer über Cathy Hummels bis Barbara Schöneberger."So liebt Deutschland - Alles über unsere Frauen": Mittwoch, 15. Juli 2020, 20:15 Uhr in SAT.1.*Repräsentative forsa.-Umfrage im Auftrag der Produktionsfirma south & browse GmbH. (Basis: 1.006 Männer, 18-60 Jahre, Erhebungszeitraum: 07.-12.05.2020.)Hashtag zur Sendung: SoliebtDeutschlandBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionDagmar BrandauTel. +49 89 9507-2185Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.comPhoto Producing & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4651431