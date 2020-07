Die Arbeiterkammer Oberösterreich fordert einen Corona-Tausender für die "Helden/-innen der Krise", die Verlängerung der Kurzarbeit und eine Vermögensabgabe von Millionären zur Finanzierung der Krisenkosten. Das verlangte der AK-Präsident Johann Kalliauer in einer Unterlage zu einer Pressekonferenz am Dienstag in Linz."Viel beklatscht - wenig bezahlt" so beschrieb der AK-Chef die Situation der Beschäftigten, ...

