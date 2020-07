Wie das Nachrichtenportal EU-Info.de berichtet, zieht die Kreditnachfrage der Unternehmen in der Eurozone aufgrund der Corona-Pandemie deutlich an. Gesamthaft sei sie im zweiten Quartal so hoch gewesen wie mindestens seit dem Jahr 2003 nicht mehr. Dies teilte die Europäische Zentralbank (EZB) heute mit. Seit diesem Jahr führt die Notenbank ihre Quartalsumfrage zu den Kreditbedingungen (Bank Lending Survey) durch.Die hohe Kreditnachfrage zeigt den hohen Liquiditätsbedarf und möglicherweise auch den Aufbau von Liquiditätspuffern.Die Nachfrage nach Immobilienkrediten verringerte sich dagegen sehr stark. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Verbraucherkrediten sei sogar auf ein Rekordtief gefallen. Negativ hätten sich eine trübe Verbraucherstimmung, die ungünstigeren Bedingungen auf dem Immobilienmarkt und die geringere Ausgabenbereitschaft bemerkbar gemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...