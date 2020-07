FRANKFURT (Dow Jones)--Die SLM Solutions Group AG hat die erste Tranche ihrer Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 im Volumen von 15 Millionen Euro erfolgreich platziert. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Aktionäre und Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 gerichtet, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Geld will SLM den laufenden Geschäftsbetrieb stützen und Investitionen in Maschinen und Vertrieb ermöglichen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 6,75 Euro je Aktie anfänglich in bis zu 2.222.222 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. Eine Wandlung ist grundsätzlich erst ab Juli 2022 möglich. SLM Solutions beabsichtigt derzeit nicht, eine Notierung der Wandelschuldverschreibungen an einer inländischen oder ausländischen Börse zu beantragen.

