Niemand weiß so recht, was man aus CONTI machen kann. Auseinandernehmen, in drei oder vier Teile, oder völlig neu strukturieren im eigenen Konzernverbund? Auffällig sind die stark schwankenden Notierungen der letzten Tage. Aufpassen!



