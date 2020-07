Baierbrunn (ots) - Mehr als jeder vierte Deutsche liest monatlich das Gesundheitsmagazin aus dem Wort & Bild Verlag / Deutlicher Abstand von über 12 Mio. Lesern zum nächstplatzierten Titel im Reichweiten-Ranking / Alle Wort & Bild-Magazine sind die Nr. 1 in ihren jeweiligen SegmentenExakt 18,71 Mio. Leser greifen jeden Monat zu Deutschlands beliebtestem Gesundheitsmagazin, der Apotheken Umschau. Mehr als jeder vierte Deutsche ab 14 Jahre (26,5 %) liest das Magazin aus dem Wort & Bild Verlag monatlich. Damit ist die Apotheken Umschau Titelkombi A+B in der heute veröffentlichten Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2020 (AWA)* das reichweitenstärkste Print-Medium - und das unangefochten bereits seit 21 Jahren in Folge. Zum nächstplatzierten Titel ergibt sich im aktuellen Reichweiten-Ranking ein Abstand von über 12 Millionen Leserinnen und Leser pro Erscheinungsintervall. Noch deutlicher wird die Leuchtturm-Funktion der Apotheken Umschau im Segment der Gesundheitsmagazine: Hier beträgt der Abstand zum nächstplatzierten, nicht vom Wort & Bild Verlag publizierten Gesundheitstitel 16,62 Millionen Leserinnen und Leser.Groß wird man nicht über NachtDr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags: "Unsere Magazine sind die Spitzentitel im deutschen Lesermarkt. Keine anderen Gesundheitszeitschriften erreichen derart hohe Vertrauens- und Zustimmungswerte beim Publikum. So groß wird man natürlich nicht über Nacht: Die Apotheken Umschau erreicht 18,71 Millionen Leser, weil sie seit Jahrzehnten seriös recherchierten, modernen und verständlichen Gesundheitsjournalismus bietet."Apothekenmedien im Vergleich"Qualität mal Reichweite ist unser Rezept für wirkungsvolle Anzeigen", erläutert Marco Bergmann, Leiter Media Management beim Wort & Bild Verlag. "Gerade bei den Apothekenmedien belegen diese starken und konstanten AWA-Zahlen, wie sehr Leser, Apotheker und Anzeigenkunden die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit unserer Magazine schätzen." Im Apothekenkundenmagazin-Ranking der AWA folgen auf die Apotheken Umschau mit deutlichem Abstand die Neue Apotheken Illustrierte (2,09 Mio. LpA) und Ratgeber - Meine Apotheke (2,07 Mio. LpA). Zu My Life gibt es keine Reichweiten-Angaben, da sie nicht an der AWA 2020 teilgenommen hat.Wort & Bild-Spezialmagazine sind Publikumslieblinge bei jungen Eltern, Diabetikern und SeniorenAls unnachahmlich konstant in der Lesergunst und meistgelesen in ihren jeweiligen Segmenten erweisen sich laut AWA 2020 auch sämtliche Spezial-Magazine des Wort & Bild Verlags:- So ist der Senioren Ratgeberder erfolgreichste Titel im 60plus-Segment und wird monatlich von 4,62 Millionen Menschen (6,5 %) gelesen.- Der Diabetes Ratgeber verzeichnet als Special-Interest-Titel für Diabetiker monatlich 2,74 Millionen Leser und bleibt mit 3,9 Prozent die Nummer 1 im Diabetes-Markt.- Baby und Familie ist mit 1,79 Mio. Leserinnen und Lesern (2,5 %) wieder der Spitzen-Titel unter den Ratgebermagazinen für Schwangere und junge Eltern und seit 2010 auch in Folge die Nummer 1 im Segment der Elternzeitschriften.- Das HausArzt-PatientenMagazin schließlich freut sich über 1,32 Millionen Leserinnen und Leser (1,9 %). *AWA-Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre = 70,64 Millionen.Der Wort & Bild Verlag:Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.275.463 laut IVW 1/2020), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 609.617), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.088.558), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.585.892), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.305), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.282.458), das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 342.975) und der Digital Ratgeber (477.860 verkaufte Exemplare). www.apotheken-umschau.de (http://www.apotheken-umschau.de) ist eine der meistbesuchten Gesundheitsportale in Deutschland mit 8,52 Mio. Unique Usern (AGOF daily digital facts 6/2020) und 20.552.080 Visits (IVW6/2020).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4651565