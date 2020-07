FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hellofresh nach einem weiteren herausragenden Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Prognoseerhöhung des Kochboxen-Versenders sei praktisch unvermeidlich gewesen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele könnten aber immer noch zu konservativ sein./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 06:22 / GMT



DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de