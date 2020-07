Berlin (ots) - Termin:Pressekonferenz von BUND, DUH und GreenpeaceDatum/Zeit:15. Juli 2020, 10:30 UhrOrt:https://zoom.us/j/99135842152Meeting-ID: 991 3584 2152Schnelleinwahl mobil+493056795800"99135842152# Deutschland+496938079883"99135842152# Deutschlandmit:Antje von Broock, Geschäftsführerin Politik und Kommunikation beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)Lia Polotzek, Leiterin Wirtschaft und Finanzen beim BUNDTina Lutz, Campaignerin Naturschutz und Biologische Vielfalt bei der Deutschen UmwelthilfeViola Wohlgemuth, Campaignerin Konsum - Schwerpunkt Chemie bei GreenpeaceAm heutigen Dienstag werden die Ergebnisse der Überprüfung des sogenannten Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) erwartet. Sie werden zeigen, ob mittlerweile mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen freiwillig ihre Verantwortung im Ausland mit Blick auf die Menschenrechte erfüllt. Eine Vorstudie aus dem vergangenen Jahr hatte ergeben, dass weniger als 20 Prozent der Unternehmen von sich aus tätig werden.Sollte dieses Monitoring-Verfahren so ausfallen, dass weniger als die Hälfte der Unternehmen laut ihrer Selbstauskunft tätig geworden sind, dann greift ein Passus aus dem Koalitionsvertrag. Dieser besagt, dass die Bundesregierung national gesetzlich tätig und sich darüber hinaus für eine EU-weite Regelung einsetzen wird. Die heutigen Ergebnisse sind also ausschlaggebend dafür, ob ein deutsches Lieferkettengesetz kommt.Die Umweltverbände BUND, DUH und Greenpeace setzen sich im Rahmen der zivilgesellschaftlichen Initiative Lieferkettengesetz mit mittlerweile mehr als hundert unterstützenden Organisationen dafür ein, dass auch Umweltaspekte bei einem Lieferkettengesetz Berücksichtigung finden müssen. Ein vom BUND beauftragtes Rechtsgutachten untermauert das Vorhaben der Verbände und zeigt, dass auch Umweltaspekte mit in ein Lieferkettengesetzt gehören.Zur Vorstellung der Studienergebnisse laden wir Sie herzlich ein. Über Ihr Interesse und eine Anmeldung unter presse@bund.net freuen wir uns sehr.Weitere Informationen finden Sie in einem BUND-Papier "Kommt ein deutsches Lieferkettengesetz? - Informationen mit Fokus auf umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Unternehmen" unter www.bund.net/deutsches-lieferkettengesetz (https://www.bund.net/deutsches-lieferkettengesetz)Pressekontakt:BUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netSie erreichen die Pressestelle zurzeit vermehrt mobil.Sigrid Wolff: 0162 96 11 946Daniel Jahn: 0170 160 66 58Judith Freund: 0176 476 841 64Heye Jensen: 01590 633 23 72Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/4651598