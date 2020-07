NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ABB von 18,50 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit Blick auf die Aktie könne für Investoren erst einmal eine unspannende Zeit anbrechen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn der anstehende Quartalsbericht dürfte lediglich zeigen, dass das zweite Quartal schwierig war. Allerdings verleihe der anstehende Aktienrückkauf Rückenwind./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 22:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

