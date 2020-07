Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Anleihenmärkte gerieten im Zuge der Corona-Pandemie zunächst in schwerwiegende Turbulenzen, so die Analysten der Sutor Bank.Zwar habe sich die Situation inzwischen weiter beruhigt, doch würden zusätzliche Hilfsprogramme und konjunkturelle Maßnahmen weiterhin für Dynamik sorgen. In Europa zeige sich aktuell ein weiterhin sehr diverses Bild mit Blick auf die Renditen von Staatsanleihen. Die Schwankungen bei Kursen und Renditen dürften nach Ansicht der Hamburger Sutor Bank weiterhin anhalten. ...

