Stuttgart (ots) - Start der SWR Reihe am Donnerstag, 16. Juli 2020 im SWR Fernsehen / Sendung nach Ausstrahlung ein Jahr in der ARD Mediathek unter ardmediathek.deDie TV-Doku "Dance around the world - Tel Aviv" führt zu den angesagtesten und besten Tanzkompanien der Welt - den modernen und den klassischen - und taucht ein in die pulsierende Szene vor Ort. Die SWR Reihe startet am Donnerstag, 16. Juli 2020, um 22:45 Uhr im SWR Fernsehen. Nach der Ausstrahlung ist die SWR Doku ein Jahr lang online abrufbar unter ardmediathek.deHochkultur modern, emotional und unterhaltsam: "Dance around the world" hat den Charakter eines getanzten Roadmovies: Es vermittelt das Flair der Orte, an denen die Tänzer und Choreographen leben und wirken. Getanzt wird nicht nur auf der Bühne oder im Probenraum, sondern auch an ungewöhnlichen Orten: in Landschaften, am Strand, auf der Straße. Eric Gauthier führt als Host zu den Hotspots und den Stars der internationalen Tanzszene. Er stellt Trends vor, gewährt exklusive Blicke hinter die Kulissen, aber auch intime Einsichten in die emotionale Welt der Tänzer und Choreographen, die oftmals ihr ganzes Leben ihrer Leidenschaft "Tanz" widmen.Eine sehr persönliche, humorvolle Art der TanzvermittlungEric Gauthier ist selbst Teil der internationalen Tanzszene - Stuttgarter Publikumsliebling, Choreograph und einer der profiliertesten und leidenschaftlichsten Tanzvermittler Deutschlands. Seine sehr persönliche, humorvolle Art der Tanzvermittlung kommt an. Ehrensache daher, dass er sich nicht aufs Gespräch allein beschränkt, sondern mit seinen Interviewpartner*innen immer wieder auch tanzt, trainiert - und lacht ...Die aufregendsten Kultur-Locations"Dance around the world - Tel Aviv" ist der Start einer geplanten SWR Reihe und führt Eric Gauthier in das Mekka des zeitgenössischen Tanzes. Er besucht die aufregendsten Kultur-Locations in der inoffiziellen israelischen Hauptstadt und trifft dort Ohad Naharin. Der legendäre "Godfather of Israeli Dance" und Hauschoreograph der weltberühmten Batsheva Dance Company erklärt und demonstriert seine revolutionäre Gaga-Methode. Auf dem Land besucht Eric Gauthier Adi Sha'al und Noa Wertheim, die Gründer der Tanzkompanie Vertigo, in ihrem Eco Art Village, das sich ganz der künstlerischen und ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben hat. Die Kibbutz Dance Company wiederum ist tatsächlich als Tanz-Kibbutz organisiert, in dem die Mitglieder leben und arbeiten. Trotz des Mottos "Dance like nobody is watching" konnte das "Dance around the world"-Team sie mit der Kamera beobachten.Die Projektleitung hat Joachim A. Lang, Redaktion: Sandra Maria Dujmovic und Beate Karch, Regie: Andreas Ammer.Weitere Informationen auf http://swr.li/dance-around-the-world-tel-avivFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4651707