Wie das Nachrichtenportal Business Recorder heute mitteilt, sind die indischen Goldimporte im Juni 2020 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum scharf eingebrochen.Danach gingen die Goldimporte im Jahresvergleich um 86 % zurück. Die hohen Rupien-Preise für Gold und die Transportbeschränkungen aufgrund administrativer Reaktionen auf die Corona-Pandemie lasteten auf dem Markt.Harshad Ajmera, ein Goldhändler in Kalkutta, sagte, dass die Nachfrage zwar sehr schwach sei, die Goldhändler aber gleichwohl eine Verkaufsprämie fordern würden, denn die niedrigeren Importe und ein fast gänzlich gestoppter Goldschmuggel wurde das Goldangebot ebenfalls stark reduzieren.Ergebnis: Das erste Mal in diesem Jahr wird für Gold in Indien wieder ein Aufgeld gezahlt.

