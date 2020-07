Anstellungsvertrag mit Andreas Becker nach Einigung einvernehmlich aufgehobenDGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): Personalie Anstellungsvertrag mit Andreas Becker nach Einigung einvernehmlich aufgehoben14.07.2020 / 14:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Anstellungsvertrag mit Andreas Becker nach Einigung einvernehmlich aufgehobenHallbergmoos/München, 14. Juli 2020. Der Aufsichtsrat der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68 ) hatte Andreas Becker von seiner Funktion als Vorstandsvorsitzenden am 30. Juni 2020 abberufen. Mit heutiger Wirkung wurde eine Einigung bezüglich der außerordentlichen Beendigung des Anstellungsvertrages mit Herrn Becker erzielt.Der AufsichtsratSTS Group AG Stefan Hummel Head of Investor Relations Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 (0) 811 124494 12 ir@sts.group www.sts.group14.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1093639Ende der Mitteilung DGAP News-Service1093639 14.07.2020 CET/CEST