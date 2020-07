Unterföhring (ots) -- Filme & Serien erstmals zusammen in einem Ticket: preisgekrönteSky Originals, exklusive HBO-Serien und aktuelle Blockbuster fürnur 14,99 Euro als Erste streamen- Ganz einfach testen: Neukunden genießen im ersten Monat einenPreisvorteil von 25 Prozent- Noch einfacher und komfortabler: optimierte Benutzeroberfläche,vereinfachter Buchungsprozess und eine verbesserteDownload-Funktion- Exklusive Serien und neueste Kinoblockbuster zum Start auf SkyTicket verfügbar: "Gangs of London" (ab 23. Juli), "Perry Mason"und "Rick & Morty", sowie "Joker", "Der Fall Collini" und"Zombieland - Doppelt hält besser" 14. Juli 2020 - Fantastische Neuigkeiten für alle Serien- und Filmfans: Mit dem neuen Entertainment & Cinema Ticket sind Sky Ticket Kunden nun die ersten, die preisgekrönte Sky Originals, exklusive HBO-Serien und aktuelle Blockbuster streamen können - und das alles erstmals in einem Ticket. Dank eines attraktiven Preises von nur 14,99 Euro und vieler Verbesserungen ist es jetzt noch einfacher, das Beste aus Film und Entertainment zu genießen. Neukunden können das neue Sky Ticket ganz einfach im ersten Monat mit 25 Prozent Preisvorteil testen.Noch einfacher und komfortablerKunden erhalten eine verbesserte Benutzeroberfläche, die es noch leichter macht, den perfekten Inhalt zu finden: übersichtlicher, stärker segmentiert und nach Relevanz geordnet. Ein vereinfachter Buchungsprozess sorgt zudem für einen noch schnelleren Zugriff auf das gewünschte Ticket und eine verbesserte Download-Funktion (in Kürze verfügbar) macht es Kunden leichter denn je, ihre Lieblingsprogramme mit in den nächsten Urlaub zu nehmen. Mit Sky Ticket sind Kunden immer flexibel, können jederzeit kündigen und Serien und Filme gleichzeitig auf zwei Geräten ihrer Wahl streamen.Ein Ticket - Top-Serien und Blockbuster als Erste streamenDas neue Entertainment & Cinema Ticket umfasst brandaktuelle und hochwertige Serien mit prämierten Sky Originals und exklusiven HBO-Serien. Nutzer streamen zudem die aktuellsten Blockbuster als Erste, bereits wenige Monate nach Kinostart. Dazu sind über 1000 der beliebtesten Filme, sowie Dokumentationen und bei Kindern beliebte Serien & Filme in großer Auswahl jederzeit auf Abruf verfügbar.Exklusive Serien und neueste Kinoblockbuster zum Start verfügbarGleich zum Start des neuen Entertainment & Cinema Tickets können sich Film- und Serienfans auf viele hochkarätige Neuheiten freuen: Serienhighlights wie "Gangs of London" (ab 23. Juli), "Perry Mason", "Euphoria", "Penny Dreadful: City of Angels", "Rick & Morty", "Westworld", "Game of Thrones", "Keeping Up With the Kardashians" "Deputy - Einsatz in Los Angeles" und "Upright" sowie die neuesten Filme wie "Joker", "Der Fall Collini", "Zombieland - Doppelt hält besser", "Everest: Ein Yeti will hoch hinaus", "Gut gegen Nordwind" und "Adams Family" plus eine Vielzahl an Dokumentationen, Shows und Kinderprogrammen.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland:"Mit dem neuen Sky Ticket wird es jetzt noch einfacher, exklusive Sky Serien und die neuesten Kinoblockbuster zu streamen. Wir haben beides erstmals in einem Ticket und mit einer optimierten Bedienoberfläche zusammengeführt. Damit wird es für unsere Kunden komfortabler denn je, als Erste die Inhalte zu streamen, die sie lieben."Das neue Entertainment & Cinema Ticket folgt auf zahlreiche Innovationen, die in den letzten Monaten auf Sky Ticket eingeführt wurden. So können Kunden bereits auf vielen Geräten mehr Inhalte als je zuvor in 1080p ansehen. Zudem sind zwei parallele Streams auf bis zu fünf Geräten inklusive fünf Wechselmöglichkeiten pro Monat verfügbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4651758