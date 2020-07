Salzburg (ots) - Praxisnah - kompakt - aktuell: Die Studiengänge an der SMBSNeben den Master-Studien und Executive MBA-Programmen bietet die SMBS - University of Salzburg Business School ab kommenden Herbst auch 6 Universitäre Kurzstudien an, die nach 3 bzw. 4 Wochen-Blockmodulen mit einem Abschlusszeugnis der Paris-Lodron-Universität Salzburg abschließen.Branchenexperten aus den angebotenen Fachdisziplinen (Digital Transformation, Marketing & Sales, Health Care, Human Resources, Projekt - und Prozessmanagement sowie Public Management) vermitteln praxisnahe Inhalte, welche das fachliches Know-how und Kompetenzen der Teilnemerinnen auf den neuesten Stand bringen.Aktuelles Know-how sichert Wettbewerbsvorsprung von FührungskräftenDie Lehrgänge sind kompakt und praxisnah aufgebaut. Durch das gezielte Bearbeiten von Case Studies gepaart mit aktuellsten Inhalten, sollen die TeilnehmerInnen in die Lage gebracht werden, das erlernte Wissen 1:1 in die Praxis umzusetzen. Der zusätzliche Benefit: Upgrade zum Exec. MBA mit nur 4 Wochen-Blockmodulen ist jederzeit möglich!Internationale Management-Ausbildung am Bildungsstandort SalzburgAls 100%ige Tochtergesellschaft der renommierten Paris-Lodron-Universität Salzburg ist die SMBS seit knapp 20 Jahren die Top-Adresse für berufsbegleitende, internationale Management Aus- und Weiterbildung. Führungs- und Nachwuchsführungskräfte aller Karrierestufen, ManagerInnen, Fachkräfte und UnternehmerInnen finden hier ihren Bildungspartner für Life-Long-Learning.Pressekontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolDr. Margit Skias, Leitung Marketing & PRMobil +43 676 88 22 22 - 22www.smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63081/4651803