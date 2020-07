Der Bilanzskandal bei Wirecard überschattet derzeit vieles, doch die operativen Wachstumstrends in der Payment- Branche sind intakt.Der Bilanz-Skandal bei Wirecard hat den deutschen Tech-Hoffnungsträger in die Insolvenz gestürzt und Milliarden an Börsenwert vernichtet. Vieles deutet inzwischen darauf hin, dass das DAX-Unternehmen bereits seit Jahren seine Bücher manipuliert hat - wohl auch, um Schwächen im Kerngeschäft zu kaschieren. Die Aktie ist nun endgültig ein Spielball der Pleite-Zocker und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...