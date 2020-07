Der Krug geht bekanntlich so lange zum Brunnen, bis er bricht. Dieses Sprichwort bewahrheitete sich gestern bei der Tesla-Aktie. Die verrückte Spekulation hatte die Aktie des Elektroauto-Pioniers zu Börsenbeginn um weitere 16% nach oben katapultiert, aber dann brach sie um knapp 20% ein und schloss mit einem Minus von 3%. Warum hat der Tesla-Hype in den Tagen zuvor alle Maßstäbe gebrochen?Seit dem Ende des Corona-Crash Mitte März hatte die Tesla-Aktie einen Wahnsinnslauf. Der Kurs schnellte innerhalb von nicht ganz vier Monaten auf mehr als das Vierfache nach oben. Mit einem Börsenwert von rund 330 Milliarden Dollar war die Tesla-Aktie damit gestern zeitweise mehr wert als die Aktien von VW, Daimler und BMW zusammen! Diese irrsinnig hohe Bewertung kam zustande, nachdem Tesla gemeldet hat, im zweiten Quartal mehr Autos ausgeliefert zu haben als erwartet. Da nährte die Spekulation, Tesla könne in Kürze in den wichtigsten Aktienindex der Welt, den S&P ...

