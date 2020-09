Das 2016 ausgerufene Ziel von Elon Musk, im Jahr 2020 eine Million Autos zu verkaufen war bereits mutig - und wird wohl um rund 50 Prozent verpasst. Doch jetzt will Elon Musk nichts weniger als die Auto-Weltherrschaft. Auf Twitter ließ er durchblicken, dass er in zehn Jahren mehr als 40-mal so viele Autos wie jetzt verkaufen will - 20 Millionen pro Jahr.Damit rechnen bisher selbst große Tesla-Optimisten nicht. Selbst wenn man annimmt, dass in zehn Jahren der gesamte Autoweltmarkt von 80 Millionen ...

