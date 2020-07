Nachdem der dänische E-Carsharing-Anbieter GreenMobility im Juni bereits nach Schweden expandiert war, soll noch in diesem Jahr der Start in Finnland erfolgen: Im vierten Quartal will GreenMobility mit einer Flotte von 200 Elektroautos in Helsinki loslegen. Bis dato ist GreenMobility mit 400 E-Autos im heimischen Kopenhagen und mit 200 E-Autos in den schwedischen Städten Malmö und Göteborg präsent. ...

