Die Corona-Krise setzt Daimler mit seinen weltweit rund 300.000 Mitarbeitern unter Druck. Der Automobil-Hersteller will noch mehr sparen. Anleger sollten einen nachhaltigen Bruch des intakten Abwärtsmodus abwarten.Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hatte schon bei der Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch betont, dass das im Herbst 2019 aufgelegte Sparprogramm verschärft werden müsse. Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 1,4 Milliarden Euro waren unter anderem vorgesehen. Jetzt soll die ...

