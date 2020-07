Mit Aktien der Ölkonzerne ist in diesen Tagen kein Blumentopf zu gewinnen. Die schleppende Entwicklung der Ölpreise, über denen zudem das Damoklesschwert einer heraufziehenden Korrektur schwebt, in Kombination mit der anstehenden Quartalsberichtssaison kreieren gegenwärtig ein wenig lauschiges Umfeld für die Aktien von ExxonMobil, ConocoPhillips & Co. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...