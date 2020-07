DGAP-News: ENGEL ElektroMotoren AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ENGEL ElektroMotoren AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.08.2020 in 65185 Wiesbaden, Bahnhofstraße 50 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-07-14 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ENGEL ElektroMotoren AG Walluf Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Aufsichtsräte, sehr geehrte Frau Vorsitzende des Aufsichtsrates, mit heute zur Post gegebenen Einwurf-Einschreiben an Aufsichtsräte und die Aktionäre als sämtliche Aktionäre der auf ihren Namen lautenden Stückaktien des Grundkapitals der AG von 220 TEUR lädt der Vorstand der AG mit der Bitte um Erscheinen zur ordentlichen Hauptversammlung der AG zum Geschäftsjahr 2019 ein, einberufen auf den *20. August 2020, 15:00 Uhr* Die Hauptversammlung findet in Abstimmung und mit Zustimmung des Aufsichtsrates statt *in den Kanzleiräumen * *des Notars Weidmann Amin & Partner, * *Bahnhofstraße 50, 65185 Wiesbaden * *(FON: 0611 / 399-21 bis -25)* unter Beachtung der Einberufungsfrist unter Hinzurechnung des Tages des Eingangs des Einberufungsschreibens und des Tages der Abhaltung der Hauptversammlung. Beschlussgegenstände der durch den Vorstand einzuberufenden Hauptversammlung, sind TOP 1 1. *Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung* 2. *Die Billigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019* _(nach von Vorstand und Aufsichtsrat zuvor einvernehmlich festgestelltem Jahresabschluss und in der Hauptversammlung mündlich gemeinsam zu verlautbarender Feststellung)_ _- aufgestellt durch den Vorstand_ _- erstellt durch den Steuerberater der AG und vom Vorstand unterzeichnet_ _- festgestellt durch den Abschlussprüfer mit uneingeschränktem Testat_ _Der Jahresabschluss und die mit uneingeschränktem Testat des Abschlussprüfers versehene Bilanz für das Jahr 2019 ist Teil des Jahresabschlusses 2019 und sind dem heutigen Einberufungsschreiben als _ _Anlage 1a und 1b_ _beigefügt._ _Die Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstand stellen fest, das das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.451.071,56 EUR abschliesst._ _Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der HV_ TOP 2 *Die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019* _Abstimmungs-Vorschlag des Aufsichtsrates ist die Entlastung des Vorstandes_ TOP 3 *Die Entlastung des Aufsichtsrates (AR) für das Geschäftsjahr 2019* _Abstimmungs-Vorschlag des Vorstandes ist die Entlastung des AR_ TOP 4 *Die Bestellung der BDS GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hofheim, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020* _Abstimmungs-Vorschlag - ohne Mitwirkung durch den Vorstand - ausschließlich durch den Aufsichtsrat ist die Empfehlung seiner Wiederwahl_ TOP 5 *Gewinnverwendungsvorschlag nach §174 AktG* _Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen der Hauptversammlung vor, den ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn von EUR 6.520.491,71 in Höhe von EUR 780.000,00 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und EUR 5.740.491,71 auf neue Rechnung vorzutragen._ _5.1 Ausschüttungsfähiger Bilanzgewinn von 6.520.491,71 EUR soll wie folgt verwendet werden._ _5.2 Die Aktionäre erhalten keine Dividende._ _5.3 Den Betrag von 780.000 EUR in die 'anderen Gewinnrücklagen' einzustellen._ _5.4 Den verbleibenden Bilanzgewinn mit einem Betrag von 5.740.491,71 EUR auf neue Rechnung vorzutragen._ _5.5 Ein zusätzlicher Aufwand aufgrund des Beschlusses ist nicht entstanden._ _Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der HV_ TOP 6 *Beschlussfassung zur Erhöhung des Grundkapitals der AG durch die Hauptversammlung aus Gesellschafts-Mitteln 'andere Gewinnrücklagen' von 220 TEUR um 780 TEUR auf 1,0 Mio. EUR zum anteiligen Betrag von jeweils 1,-- EUR nach Vorabdarstellung des Vorstandes, dass ausreichende Gesellschafts-Mittel auch im Zeitpunkt heutiger Hauptversammlung in ausreichender Höhe bestehen* _Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgt durch Ausgabe von Vorzugsaktien mit einem Bezugsrecht entsprechend dem quotalen Verhältnis der Aktionäre. Ausgegeben werden 300.000 Aktien zu je 1,00 EUR als Vorzugsakten mit Stimmrechten und 480.000 Aktien zu je 1,00 EUR als Vorzugsaktien ohne Stimmrechte._ _Abstimmungs-Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand: Empfohlen ist die Zustimmung der HV_ TOP 7 *Weiterer Tagesordnungspunkt nach zustimmender Beschlussfassung der Hauptversammlung zur vorgenannten Ziffer 6. ist nach Erläuterung der Vorsitzenden des AR die Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung der AG.* _§ 3 der bisherigen Satzung wird in der Aufhebung der bisherigen Fassung in Anpassung an den Kapitalerhöhungsbeschluss neu gefasst._ _Vorstand und Aufsichtsrat schlagen in Übereinstimmung und Umsetzung des Beschlussinhalts zu vorstehender Ziff. 6 die hiermit zur Abstimmung gestellte Änderung von § 3 der Satzung vor._ Dies vorausgeschickt ist vom Vorstand im Interesse der Aktionäre zum Schluss der Einladung auf ihre von Gesetzes wegen bestehende Berechtigung zur Erhebung von Gegenvorstellungen und Stellung von Gegenanträgen zu den Beschlussgegenständen des heutigen Einberufungsschreibens hingewiesen. Bei Geltendmachung ihrer Rechte vor der Hauptversammlung sollte dies schriftlich erfolgen; in der Hauptversammlung selbst kann dies auch noch mündlich vorgebracht werden. Mit freundlichen Grüßen Walluf, den 07. Juli 2020 _Der Vorstand der AG_ 2020-07-14 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ENGEL ElektroMotoren AG Am Klingenweg 7 65396 Walluf Deutschland E-Mail: Brecht@engel-elektromotoren.de Internet: http://www.engel-elektromotoren.de/impressum/ Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1093721 2020-07-14

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)