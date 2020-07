curasan AG: Gläubigerversammlung fasst einstimmige BeschlüsseDGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Insolvenz curasan AG: Gläubigerversammlung fasst einstimmige Beschlüsse14.07.2020 / 15:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.curasan AG: Gläubigerversammlung fasst einstimmige BeschlüsseKleinostheim, 14. Juli 2020 - Heute fand beim Amtsgericht - Insolvenzgericht - Aschaffenburg der Berichtstermin (§29 Nr. 1 InsO) und der Prüfungstermin (§ 29 Nr. 2 InsO) im Insolvenzverfahren der curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497) statt. Die Gläubigerversammlung hat unter anderem folgende einstimmige Beschlüsse gefasst:- Der im vorläufigen Verfahren eingesetzte und aus den drei Mitgliedern- Herr Rechtsanwalt Jochen Traut- Herr Michael Scholz- Herr Rechtsanwalt Robert Buchalikbestehende Gläubigerausschuss wird im Amt bestätigt.- Der Insolvenzverwalter Frank Schmitt wird im Amt bestätigt.- Der Geschäftsbetrieb der curasan AG wird weitergeführt.- Der Insolvenzverwalter wird mit der Erstellung eines Insolvenzplanes beauftragt.- Der Insolvenzverwalter hat dem Gericht halbjährliche Berichte zu erstatten.Ende der Ad-hoc-MitteilungKontakt curasan AG: Andrea Weidner Head of Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com14.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1093697Ende der Mitteilung DGAP News-Service1093697 14.07.2020 CET/CEST