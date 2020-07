Mit seiner Marketing-Akademie will Twitter Werbekunden zeigen, wie sie die Plattform richtig nutzen. Jetzt bietet Twitter auch On-Demand-Kurse für zwischendurch an. Twitter hat seine Marketing-Akademie um einen E-Learning-Bereich ergänzt. Die Twitter Flight School enthält jetzt neben Live-Schulungen auch On-Demand-Videos, wie Twitter mitteilt. Die Videos vermitteln, wie Werbekampagnen auf Twitter am besten funktionieren. Kurse rund um Video-Advertising Seit 2014 betreibt Twitter die Akademie. Anfangs richtete sie sich nur an Agenturen. Zwei Jahre danach ...

