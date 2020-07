Software-as-a-Service (SaaS) ist schon seit längerem ein boomender Bereich des Technologiesektors. Es ist ein Teilbereich des Cloud Computing und basiert auf dem Grundsatz, Software und IT-Infrastruktur als Dienstleistungen "wie Strom aus der Steckdose" bereitzustellen, ohne eigene Rechner betreiben zu müssen. Mit Salesforce oder PagerDuty hatten wir bereits in der Vergangenheit solche SaaS-Aktien analysiert. Heute möchten wir mit der Datadog Aktie (ISIN: US23804L1035) eine weitere Aktie vorstellen. Das in New York City ansässige Unternehmen ist ein Anbieter von Überwachungs- und Analyseplattformen in der Cloud und zeichnet sich durch ein hohes Wachstum bei moderaten Verlusten aus. Eine hohe Bewertung sowie ein dynamisches Kursmomentum sprechen aktuell aus einer klassisch fundamentalen Sicht gegen die Aktie. Ob Datadog aber dennoch ein Kauf sein kann, möchten wir mit der folgenden Analyse klären.

