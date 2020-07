Still und heimlich hat sich die "China-Apple" Xiaomi seit Jahresbeginn allen Krisen zum Trotz 40 Prozent ins Plus gekämpft. Neben starken Smarthone-Verkäufen und Wearable-Fantasie sorgt vor allem der Tesla-Rivale Xpeng P7 für Furore und Impulse für den Hot-Stock. Xiaomi ist beteiligt an dem Elektroauto-Start-up, welches ab sofort auf Kundenfang geht. Außerdem Thema im neuen AKTIONÄR TV: Wasserstoff-Highflyer McPhy, Ballard Power und Plug Power sowie Nvidia, Tesla, HelloFresh und Teamviewer.

Den vollständigen Artikel lesen ...