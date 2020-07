HeidelbergCement AG: Vorläufiges Ergebnis von HeidelbergCement im zweiten Quartal 2020 über MarkterwartungenDGAP-Ad-hoc: HeidelbergCement AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Quartalsergebnis HeidelbergCement AG: Vorläufiges Ergebnis von HeidelbergCement im zweiten Quartal 2020 über Markterwartungen14.07.2020 / 16:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Im Zuge der Aufstellung des Halbjahresfinanzberichts 2020 der HeidelbergCement AG weichen die vorläufigen Q2-Finanzkennzahlen von der Kapitalmarkterwartung ab, die sich aus dem Mittelwert der dem Unternehmen vorliegenden Schätzungen von Finanzanalysten ergibt.Daher veröffentlicht HeidelbergCement bereits heute die folgenden vorläufigen Q2-Kennzahlen aus dem Halbjahresfinanzbericht 2020:* Der vorläufige Umsatz beträgt 4.324 Mio. EUR in Q2 2020. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 3.907 Mio. EUR.* Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) beträgt 999 Mio. EUR in Q2 2020. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 707 Mio. EUR.* Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) beträgt 652 Mio. EUR in Q2 2020. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 357 Mio. EUR.Mit dem Aktionsplan COPE hat das Unternehmen bereits im Februar ein umfassendes Maßnahmenpaket gestartet, das den Fokus auf Kosteneinsparungen und die Erhaltung der Liquidität legt. Diese Maßnahmen haben insbesondere im zweiten Quartal gegriffen und maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ergebnisbelastung durch die COVID-bedingten Umsatzrückgänge zu weiten Teilen durch Kosteneinsparungen kompensiert werden konnte.Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2020 wird am 30. Juli 2020 veröffentlicht.Für die Definition der Begriffe "Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen" und "Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs" verweisen wir auf Seite 200 des Geschäftsberichts 2019.https://www.heidelbergcement.com/de/investor-relationsHeidelberg, 14. Juli 2020HeidelbergCement AGDer VorstandKontakt: HeidelbergCement AG Group Communication & Investor Relation Christoph Beumelburg Tel.: +49 6221 481 13249 Fax: +49 6221 481 13217 ir-info@heidelbergcement.comBerliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland14.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6221 481-0 Fax: +49 (0)6221 481-13217 E-Mail: info@heidelbergcement.com Internet: www.heidelbergcement.com ISIN: DE0006047004 WKN: 604700 Indizes: DAX30 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange EQS News ID: 1093767Ende der Mitteilung DGAP News-Service1093767 14.07.2020 CET/CEST