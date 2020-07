Am Nachmittag ist die Aktie von HeidelbergCement an die DAX-Spitze geklettert. Grund waren die vorläufigen Zahlen des Baukonzerns zum zweiten Quartal. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis lagen deutlich über den Erwartungen des Marktes.Von April bis Juni hat HeidelbergCement demnach 4,32 Milliarden Euro erlöst. Am Markt waren laut Unternehmen lediglich 3,91 Milliarden Euro erwartet worden. Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen betrug 999 Millionen Euro - ebenfalls ...

