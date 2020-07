Bekanntmachung: Regulierter Markt - Prime Standard



Einführung am 15. Juli 2020



SAF-HOLLAND SE, Bessenbach



Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat u.a. beschlossen, dass der Nennwert jeder ausgegebenen Aktie der Gesellschaft ohne Ausgabe neuer Aktien durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 0,01 auf EUR 1,00 pro Aktie erhöht wird und damit das ausgegebene Grundkapital der Gesellschaft von EUR 453.943,00, eingeteilt in 45.394.302 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01, auf einen Betrag von EUR 45.394.302,00, eingeteilt in 45.394.302 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1,00, erhöht wird. Die Zahl der Aktien ist demnach unverändert.



Des Weiteren hat die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) nach Bessenbach (Deutschland) zu verlegen. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg erfolgte am 1. Juli 2020.



Mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg wurde die von der außerordentlichen Hauptversammlung ebenfalls beschlossene Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien wirksam.



Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 45.394.302,00 ist seither in 45.394.302 Stückaktien (ohne Nennwert) eingeteilt. Die Aktien lauten weiterhin auf den Inhaber. Im Zusammenhang mit der Sitzverlegung wurde auch entschieden, die ISIN zu ändern.



Daher wird die Notierung für die Aktien (ISIN: LU0307018795) eingestellt.



Einstellung der Preisermittlung mit Ablauf des 14. Juli 2020.



Hinweis: Mit Ablauf des letzten Handelstages erlöschen alle Aufträge; es findet kein Übertrag statt.



Von Mittwoch, dem 15. Juli 2020 an werden die Aktien wie folgt gehandelt:



Stück 45.394.302 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert mit laufender Gewinnberechtigung



ISIN: DE000SAFH001

Kleinste handelbare Einheit: 1

Handelswährung: EUR

Abrechnungswährung: EUR

Notierungsart: Stücknotiz

Instrumenten Typ: EQU

CCP: Ja

Erster Handelstag: 15.07.2020



MIC: FRA

Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist

Einzelauktion: Nein

Spezialist / CBF Nr.: ODDO SEYDLER BANK AG / 7626



MIC: XETR

Handelsmodell: Fortlaufender Handel

Product Assignment Group: SDX1



Frankfurt am Main, den 14. Juli 2020

Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

