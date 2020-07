FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis vor Quartalszahlen von 51 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Kupferproduzent sollte im dritten Geschäftsquartal trotz der Covid-19-Pandemie ein solides operatives Vorsteuerergebnis ausweisen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses dürfte sich jedoch eher im unteren Bereich der in Aussicht gestellten Spanne bewegen/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 16:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 16:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006766504

