FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Flugzeugbauer Boeing hat wegen der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal 2020 einen herben Einbruch von 78 Prozent bei den Auslieferungen seiner Verkehrsflugzeuge verbucht. Der Konzern führte die "erheblichen Auswirkungen" der Covid-19-Pandemie auf die Kunden und den eigenen Geschäftsbetrieb an, die Produktion habe für mehrere Wochen auf Eis gelegen. In dem Dreimonatszeitraum lieferte Boeing lediglich insgesamt 20 Verkehrsflugzeuge aus, nach 90 Maschinen im Vorjahresquartal. Die Auslieferungen der Modellreihe 737 gingen von 24 auf 4 zurück, während beim Modell 787 nur 7 (Vj: 42) Flugzeuge an die Kunden übergeben wurden. In den ersten sechs Monaten hat Boeing 70 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, gegenüber 239 Flugzeugen in der Vorjahresperiode.

Wie Boeing weiter mitteilte, lieferte seine Militärsparte im zweiten Quartal 44 Fluggeräte aus, darunter insgesamt 27 neue und überholte AH-64 Apache-Hubschrauber, verglichen mit 37 Auslieferungen im vergangenen Jahr, darunter 17 AH-64 Apache.

July 14, 2020 11:48 ET (15:48 GMT)

