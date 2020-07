(shareribs.com) New York 14.07.2020 - Die Analysten von Bloomberg New Energy Finance haben ihren Bericht zu den globalen Investitionen in Offshore-Windkraft vorgelegt. Diese sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum massiv gestiegen. Wie Bloomberg New Energy Finance mitteilte, sind im ersten Halbjahr 2020 35 Mrd. USD für den Zubau von Offshore-Windkraftanlagen zugesagt worden. Die Investitionszusagen lagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...